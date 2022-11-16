В Эфиопию зерновым коридором отправилось первое судно с пшеницей

В Эфиопию отправилось первое судно с 27 тысячами тонн украинской продовольственной пшеницы.

Об этом в Facebook сообщил Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

«Этого объёма хватит на год почти для 100 тысяч человек. Партнёрами выступили Правительство Германии и Всемирная Продовольственная Программа под эгидой ООН», — написал Министр.

По утверждению Александра Кубракова, «Украина может остановить смерть от голода в мире. Президент Владимир Зеленский предложил решение. Гуманитарная программа «Grain from Ukraine» заключается в прямых закупках развитыми странами украинского зерна и передача его в наиболее страдающие страны. Координацию реализации программы обеспечивает Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак».

«Гуманитарная программа «Grain from Ukraine» – это прямые валютные поступления в украинский бюджет, сохранение рабочих мест и заработных плат. Наконец, поддержка обороноспособности страны. Союзники помогают Украине бороться с российской агрессией, Украина помогает миру бороться с голодом. Когда ООН и Турция заявили, что готовы противодействовать мировому дефициту продовольствия, появилась «Инициатива безопасного экспорта продовольствия из украинских портов». С августа экспортировано более десяти миллионов тонн. Теперь вместе со всем цивилизованным миром мы можем доставить помощь тем, кто нуждается в ней больше всего», — заявил Кубраков.

Министр также добавил, что «мы потребляем только четверть того урожая, который собираем. Системные прямые закупки позволят украинским аграриям планировать посевную и уборку урожая, забронировать мощности для хранения и обработки зерновых».

Как сообщала Одесса News, за предыдущие двое суток из портов Большой Одессы вышло 12 судов с 400 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Фото: Мининфраструктуры

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