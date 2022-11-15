Из портов Большой Одессы продолжают выходить суда с зерном

За последние двое суток из портов Большой Одессы вышло 12 судов с 400 тысячами тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

Об этом сообщает в Facebook Министерство инфраструктуры Украины.

«Среди них балкеры STAVROS и CEBIHAN, которые доставят 55 тысяч тонн украинской пшеницы в Оман. Также 55 тысяч тонн уходят в Йемен, жители которого находятся на грани голода. В Ливию 25 тысяч тонн зерна забрал балкер EAST WIND 1», — говорится в сообщении.

За два прошедших дня порты Большой Одессы приняли под загрузку 8 судов. Их совокупная грузовместимость составляет 200 тысяч тонн агропродукции.

Отмечается, что по «зерновому коридору» в направлении Украины движется 6 судов для загрузки 317 тысячами тонн агропродукции.

Всего с 1 августа из портов Большой Одессы вышло 456 судов, экспортировавших 10,7 миллионов тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Как сообщала Одесса News, 120-дневное соглашение по экспорту украинской агропродукции, подписанное 22 июля 2022 года, истекает. РФ для продления соглашения требует выполнения нескольких условий.

Фото: Мининфраструктуры

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