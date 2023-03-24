Германия передала Украине очередную партию военной помощи

В новом пакете переданных Германией Украине вооружений пулемёты, запасные части для бронированной техники, дроны и инженерные бронированные машины Dachs.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Федерального правительства ФРГ.

Так, доставлено 100 пулемётов MG3, устанавливаемых на танках Leopard, БМП Marder и инженерных бронированных машинах Dachs. Самих таких инженерных машин передано 3 единицы (ранее подобные не передавались).

Прибыли также в Украину запасные части для Leopard и Marder. О передаче самих танков и БМП пока не сообщается. Раньше назывался конец марта.

Также передано 30 систем обнаружения дронов (в целом, Украина теперь имеет таких 90).

«Дроны и Dachs поставлены промышленностью, остальное – из запасов Бундесвера», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, Украина получила норвежские танки, которые недавно достигли места назначения и готовы к действиям в войне против России.

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