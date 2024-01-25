Зеленский о крушении Ил-76: Будем настаивать на международном расследовании

Украина будет настаивать на международном расследовании падения в Белгородской области РФ российского транспортного самолёта Ил-76, в котором, как утверждает страна-оккупант, находились украинские пленные, которых везли на обмен.

Об этом в обращении к украинцам по итогам 24 января заявил Президент Украины Владимир Зеленский, видео и текст опубликованы на официальном сайте Офиса Президента.

«Вызвал Умерова, Залужного, Шапталу, Буданова и Малюка (Министр обороны, Главнокомандующий ВСУ, начальник Генштаба ВСУ, глава СБУ соответственно, — ред.) – доложили о ситуации с самолётом и обменом. Очевидно, что россияне играют с жизнями украинских пленных, с чувствами родных и с эмоциями нашего общества», – сказал Президент.

По его словам, «нужно установить все чёткие факты настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолёта произошло на российской территории» – вне контроля Украины.

«Факты» – это главное слово сейчас. Заслушал главкома и Генштаб по поводу применения Воздушных сил. ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. Служба безопасности расследует все обстоятельства. И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнёров об имеющихся данных у Украины. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», – подчеркнул Зеленский.

Николай Олещук, Командующий Воздушными силами ВСУ, комментируя случившееся в небе над Белгородской областью, сказал, что российская пропаганда в течение дня 24 января пытается дискредитировать Украину в глазах мирового сообщества, направляя фейковый поток информации на внешнюю аудиторию из-за падения Ил-76.

«Цель очевидна – они хотят уменьшить международную поддержку нашего государства. Не получится! Украина имеет право на защиту и уничтожение средств воздушного нападения агрессора, – подчеркнул Олещук. – Воздушные силы били, бьют и будут бить врага, где бы он ни был, защищать наших граждан от террористических атак врага! Харьков, Херсон, Днепр, Запорожье и другие прифронтовые регионы ежедневно и каждую ночь под обстрелами вражеских ракет, бомб и дронов. Воздушные силы делают всё, чтобы достать врага как в небе, так и на земле».

Одесса News информировала, что 24 января самолёт Ил-76 упал в Корочанском районе Белгородской области. Российские Telegram-каналы писали, что на борту находились 63 человека.

По данным украинских СМИ самолёт перевозил ракеты к комплексу С-300, которыми россияне обстреливают Харьковскую область. Российские же пропагандистские ресурсы заявили, что Ил-76 якобы перевозил «65 пленных военнослужащих ВСУ в Белгородскую область для обмена, шесть членов экипажа самолёта и трое сопровождающих».

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что украинская сторона собирает информацию по этому инциденту.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что 24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной, но «запланированный обмен пока не происходит». По его словам, озвученную российской стороной информацию о том, что военнопленные могли находиться в упавшем Ил-76, – проверяют.

Позже в ГУР отметили, что обмен пленными так и не состоялся.

Фото и видео: ОПУ

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