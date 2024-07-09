За время т.н. СВО в Украине Россия потеряла 553 410 своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 9 июля 2024 годов ориентировочно составили около 553 410 (+1220 за последние сутки) человек.

Об этом утром 9 июля сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8178 танков (+7), вражеских боевых бронированных машин ‒ 15704 (+19 за последние сутки), артиллерийских систем – 15015 (+49), РСЗО – 1115, средств ПВО ‒ 880, самолётов – 361, вертолётов – 326, БпЛА оперативно-тактического уровня – 11922 (+29), крылатых ракет ‒ 2389 (+36), корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 20212 (+62), специальной техники ‒ 2516 (+13).

Одесса News информировала, что малый ракетный корабль Балтийского флота РФ «Серпухов» в апреле 2024 года вывел из строя российский моряк, перешедший на сторону Украины.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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