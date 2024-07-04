Российский корабль «Серпухов» в Балтийском море вывел из строя украинский агент

Малый ракетный корабль Балтийского флота РФ «Серпухов» в апреле 2024 года вывел из строя российский моряк, перешедший на сторону Украины.

Об этом 3 июля сообщило в Facebook Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

«С 2023 года российский матрос с позывным Гога негласно присоединился к легиону «Свобода России», чтобы сопротивляться преступному путинскому режиму. В течение длительного времени с риском для собственной жизни этот россиянин, который 11 лет прослужил на флоте и имел доступ к государственным тайнам РФ, передавал важные данные для сил безопасности и обороны Украины. Когда пребывание на корабле и дальнейшая работа в интересах сопротивления Кремлю стали угрожающими, были спланированы и реализованы активные действия внутри «Серпухова», – говорится в сообщении.

Военные разведчики рассказали, что специальная операция называлась «Рыбалка», её следствием стала диверсия, в результате которой удалось существенно разрушить ракетный корабль агрессора изнутри и полностью уничтожить его средства связи и автоматизации.

«В результате нанесённых повреждений российский корабль нуждается в длительном и дорогостоящем ремонте. Его вывод с боевого дежурства является крайне важным фактором для сил безопасности и обороны Украины. После активной фазы спецоперации «Рыбалка» матрос был выведен с российской территории специалистами проекта «Хочу жить». С собой у него были секретные материалы, в частности, о положении военно-промышленного комплекса РФ», – пояснили в ГУР.

В управлении отметили, что переданные документы уже помогают ослаблять агрессора.

«Это первая наша операция на Балтийском флоте. Для врага она стала шоком и большой неожиданностью. После этой операции произошли перестановки, расследования, наказания внутри Балтийского флота. Понятно, что определённые головы там полетели», – отметил представитель ГУР Андрей Юсов.

Сейчас Гога находится в Украине, воюет в составе легиона российских добровольцев «Свобода России», утверждают разведчики.

Его ГУР показало на пресс-конференции.

Одесса News информировала о пожаре на борту «Серпухова», когда он находился на военно-морской базе Балтийск в Калининградской области РФ.

Видео: ГУР МО

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