Украинские подразделения отступили из микрорайона Канал в Часовом Яру Донецкой области.

Об этом 4 июля сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин в эфире национального телемарафона, видео опубликовал канал «Мы – Украина».

Он отметил, что удерживать этот район было нецелесообразно, поскольку это угрожало жизни украинских военных. Позиции сил обороны там разрушены. Поэтому командование решило отвести войска на более защищённые и более подготовленные позиции.

«Однако и там враг не прекращает своих активных боевых действий. У него есть какие-то определённые дедлайны, которые он не может выполнить уже несколько месяцев подряд – взять город Часов Яр и повесить своё трёхцветное тряпьё», – сказал Волошин.

Он добавил, что в районе Часового Яра за прошедшие сутки зафиксировали 238 обстрелов из всех видов вооружения. Большинство из них приходится на южную часть населённого пункта.

Одесса News информировала, что, по заявлению Главкома ВСУ Александра Сырского, Покровское направление остаётся одним из самых сложных в войне против страны-агрессора РФ.

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