Сырский: Сложной остаётся обстановка на Покровском направлении

Покровское направление остаётся одним из самых сложных в войне против страны-агрессора РФ.

Об этом 2 июля в Facebook проинформировал Главком ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что неделю работал на восточном фронте, побывав практически во всех бригадах Покровского, Кураховского, Времовского, Торецкого, Краматорского направлений, а также ведущих бои в Волчанске и под Харьковом.

«Везде идут жёсткие боевые действия разной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление, где воины 95-й десантно-штурмовой бригады героически каждый день существенно уменьшают численность атакующих орд противника», – рассказал главком ВСУ.

В то же время «сложной остаётся обстановка на Покровском направлении», — добавил Сырский.

«Противник, ставя целью прорыв нашей обороны, в очередной раз провёл замену ударных частей, штурмовые отряды которых полностью потеряли боеспособность, и продолжил наступательные действия, – подчеркнул он. – Несмотря на высокие потери в бронетехнике, враг продолжает её использование в сочетании с интенсивным огнём артиллерии и ударами FPV-дронов».

Как указал Сырский, несмотря на усиление украинских подразделений резервами, Покровское направление «требует постоянного внимания и обеспечения дополнительным количеством боеприпасов и огневых средств».

«На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась», – написал Главком ВСУ.

Сырский подчеркнул, что цель его работы по-прежнему «состоит в изучении обстановки непосредственно в районах боевых действий, оперативном решении проблемных вопросов без бюрократических процедур, изучении боевого опыта наших войск и внедрении его в процесс подготовки военнослужащих и подразделений, а также оказании действенной помощи командирам в планировании и ведении боевых действий».

Главком обозначил основные проблемные вопросы: комплектование частей и подразделений мотивированными, качественно подготовленными военнослужащими; обеспечение современными средствами РЭБ и военной ПВО, способной эффективно бороться с БПЛА противника.

По состоянию на 8 утра 3 июля, информирует Генштаб ВСУ, «на Покровском направлении наши защитники отбивали 51 атаку оккупантов вблизи населённых пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новосёловка Первая, Лозуватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиново, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки – провёл там более половины своих атак».

Одесса News информировала, что Государственное бюро расследований решило проверить действия генерал-лейтенанта Юрия Содоля в рамках дела по российскому прорыву в Харьковской области.

Фото: Главком ВСУ, Генштаб ВСУ/Facebook

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