В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Буц, светлая ему память

В Донецкой области погиб житель Южного Одесской области Сергей Буц.
Он служил водителем автомобильного отделения в ВСУ, — сообщили в Южненском горсовете.
Сергей погиб 29 марта 2024 года возле населённого пункта Константиновка.
Прощание с военным прошло 10 апреля. В громаде этот день был объявлен Днём траура.
Одесса News сообщала, что в июне 2024 года в районе населённого пункта Липцы на Харьковском направлении погиб 28-летний военный из Одесской области Павел Баранюк.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Южненский горсовет/Facebook
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