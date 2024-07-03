В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Буц, светлая ему память

В Донецкой области погиб житель Южного Одесской области Сергей Буц.

Он служил водителем автомобильного отделения в ВСУ, — сообщили в Южненском горсовете.

Сергей погиб 29 марта 2024 года возле населённого пункта Константиновка.

Прощание с военным прошло 10 апреля. В громаде этот день был объявлен Днём траура.

Одесса News сообщала, что в июне 2024 года в районе населённого пункта Липцы на Харьковском направлении погиб 28-летний военный из Одесской области Павел Баранюк.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Южненский горсовет/Facebook

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