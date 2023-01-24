В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Иванов, светлая память

На российско-украинкой войне погиб матрос батальона морской пехоты 40-летний житель Измаильского района Одесской области Владимир Иванов.

Как сообщил председатель Измаильской районной администрации Родион Абашев, Владимир погиб 5 января, выполняя боевое задание, в результате вражеского обстрела вблизи населённого пункта Марьянка Покровского района Донецкой области.

В июне прошлого года Владимир добровольно мобилизовался в ряды ВСУ. Осенью получил ранение, прошёл курс лечения в госпитале. А потом ненадолго приехал в село и вернулся на фронт в батальон морской пехоты.

У Владимира остались мать и сестра.

Прощание и похороны состоялись 14 января в родном селе Кирнички, где прошли детство и юность Владимира.

Как сообщала Одесса News, 17 января во время сражения с российскими оккупантами за город Соледар погиб одессит Александр Климов.

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Фото: Суворовский поссовет/Facebook

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