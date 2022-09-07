Минута молчания: светлая память всем погибшим в войне

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

«Десятки тысяч жизней — цена этой войны», сказал Президент Владимир Зеленский.

«На пике боевых действий в мае и июне Украина теряла от 100 до 200 военнослужащих в день. Теперь число погибших в день сократилось до 30 и около 250 раненых, отметил Президент в июле.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли почти 9 тыс. украинских военнослужащих, — заявил 22 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Информация о потерях ВСУ в войне с Россией является государственной тайной во время военного положения, напомнила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Точное количество погибших гражданских лиц также неизвестно. По информации МВД, с начала войны до 1 сентября от действий российских агрессоров погибли более семи тысяч мирных жителей Украины.

По информации Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, состоянием на 22 августа насчитывается 5 587 убитых (2 161 мужчина, 1 490 женщин, 149 девочек и 175 мальчиков, а также 38 детей и 1 574 взрослых, чей пол пока неизвестен).

Считается, что фактические цифры погибших значительно выше.

С начала вторжения РФ в Украине погибли 32 журналиста, 18 медиков, 133 спортсмена и тренера, 27 работников НАК «Нафтогаз Украины», 54 железнодорожника.

Согласно информации Офиса Генпрокурора, по состоянию на 6 сентября погибло 382 ребёнка.

«Каждая из таких цифр – это история. История чрезвычайной смелости и самопожертвования. Это героическая защита Мариуполя. Это успехи в битвах за Киев, Чернигов, Сумы и Харьков. Это героическая оборона на Донбассе. Это защита Одессы, Николаева и всего нашего юга. Это протесты и сопротивление в тех городах и громадах Украины, которые нам ещё предстоит освободить. Должны помнить всегда, что выстояли благодаря десяткам тысяч подвигов всех, кто защищает государство. И ценой десятков тысяч жизней украинок и украинцев, которых убили оккупанты», – сказал Президент Зеленский.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 4 сентября в Савранском районе Одесской области объявили день траура по погибшему во время российско-украинской войны Андрею Янкову.

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