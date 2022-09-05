В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Янков, светлая ему память

4 сентября в Савранском районе Одесской области объявили день траура по погибшему во время российско-украинской войны Андрею Янкову.

Об этом сообщает Савранский поссовет.

Андрей был стрелком – помощником гранатомётчика механизированного отделения.

Погиб 30 августа вблизи населённого пункта Степная Долина Николаевской области.

На церемонии прощания жители посёлка присоединились к живому коридору уважения, чтобы провести бойца в последний путь.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Как сообщала Одесса News, 2 сентября в Одессе прошло прощание с павшими защитниками Украины, морскими пехотинцами: старшим лейтенантом Сергеем Зоренко, старшим матросом Олегом Томашевским, матросом Денисом Черняком и военнослужащим территориальной обороны младшим сержантом Святославом Алексопольским.

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