В бою за Украину погиб житель Одесской области Андрей Янков, светлая ему память

4 сентября в Савранском районе Одесской области объявили день траура по погибшему во время российско-украинской войны Андрею Янкову.
Об этом сообщает Савранский поссовет.
Андрей был стрелком – помощником гранатомётчика механизированного отделения.
Погиб 30 августа вблизи населённого пункта Степная Долина Николаевской области.
На церемонии прощания жители посёлка присоединились к живому коридору уважения, чтобы провести бойца в последний путь.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Как сообщала Одесса News, 2 сентября в Одессе прошло прощание с павшими защитниками Украины, морскими пехотинцами: старшим лейтенантом Сергеем Зоренко, старшим матросом Олегом Томашевским, матросом Денисом Черняком и военнослужащим территориальной обороны младшим сержантом Святославом Алексопольским.
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