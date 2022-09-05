Ксения Заставская: Деньги за свои книги и призы я перевожу на помощь раненым

Ксения Заставская — одесситка, сценаристка и писательница, член Рабочей Группы по вопросам развития кино при Одесском городском совете, талантливая, красивая и обаятельная женщина.

Ксения, несмотря на сильную занятость, сразу согласилась на интервью по просьбе нашей редакции.

Спасибо, госпожа Ксения, за согласие дать интервью редакции издания Одесса News. Впрочем, насколько нам известно, Ксения Заставская — это Ваш псевдоним. А что за ним скрывается?

Да, это псевдоним. История рождения псевдонима необычная. Когда я написала свой первый роман, то редактору издательства никак не нравилось созвучие моих настоящих имени и фамилии (Оксана Присяжнюк, — ред.). Она предложила придумать псевдоним. Долго думать времени не было. Ксения – имя, данное при крещении в детстве, так как в святках нет имени Оксана. Заставская – девичья фамилия моей мамы. Под этой фамилией она в своё время была известна, когда работала солисткой в Шахтёрском ансамбле города Донецка, некоторое время пела в Киевском ансамбле. У неё прекрасное колоратурное сопрано. Вот так Оксана стала Ксенией Заставской.

В таком случае, как будем общаться?

Зовите меня Оксаной.

Отлично. Итак, госпожа Оксана, о Вас и Вашем творчестве одесситы – Ваши почитатели — знают много. Для некоторых Ваше имя на слуху оказалось впервые. Но только несидящий в Интернете не слышал о триумфальной победе Вашего киносценария «Стеф» сразу в двух номинациях на Международном кинофестивале в Нью-Йорке. То есть, Вы уже вышли на солидный мировой уровень. Какие ощущения?

Если честно, то радость от победы моего нового сценария на Международных кинофестивалях омрачена продолжающейся войной. Совершенно другие эмоции были тогда, когда впервые вышла на международный уровень. Это было в начале 2015 года. Я представила Украину на Международной Книжной Ярмарке в Вильнюсе. При этом, я была единственным писателем, который представлял Украину. Мой роман «Талисман любви» вышел на литовском языке в издательстве «Homo liber». Ярмарку открывала тогдашняя Президент Литвы – Даля Грибаускайте. Она специально подошла ко мне, как к представителю Украины, я подарила ей свой роман и поблагодарила за поддержку нашей страны. Презентацию этого романа вёл Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Литве Валерий Жовтенко. Тогда моё сердце переполняли чувство гордости, радости, надежды на что-то новое.

На следующий год я вновь, уже со вторым романом — «Stek», который тоже был переведён на литовский язык, представляла Украину, но уже были и другие украинские писатели. Кроме этого, мои романы вышли в Словакии и Венгрии. В этих странах тоже проходили презентации. Все мероприятия, в которых я принимала участие, активно освещались в прессе этих стран.

Кстати, сейчас В Польше готовится к выходу роман «Вето на счастье». Поэтому меня трудно назвать новичком на международном уровне. Хотя, я согласна с Вами, что многие в Украине обо мне не слышали. Всё дело в том, что для продвижения книг нужна реклама. А не все издатели могут себе это позволить. С моим творчеством знакомы те, кто приходил на презентации, которые я проводила во многих городах страны. И, конечно, люди, посещающие библиотеки, тоже имели возможность ознакомиться с моими романами.

По поводу сценариев – сняты пока только два фильма.

А вот в международных сценарных конкурсах я впервые принимаю участие. Я отправила его на 12 конкурсов, и пока известны результаты только четырёх из них. Четыре победы и выход в полуфинал – конечно важны для меня. Они вселяют уверенность в важности этого сценария. Многие члены жюри данных конкурсов пишут, что фильм по моему сценарию должен быть снят и мир должен увидеть правду о войне, которую развязала Россия.

Вы получили кубки за победу в Нью-Йорке?

Нет, кубки я не получила. Я надеюсь, что когда закончится война, то смогу поехать в США, и получить кубки лично. Я считаю, что на сегодняшний день тратить деньги на поездку в Нью-Йорк бессмысленно. Лучше я эти деньги переведу на помощь раненым в госпитале, которых в связи с ожесточёнными боями на Юге страны, становится всё больше. А кубки подождут. Это лично моё мнение.

Вы являетесь членом Рабочей группы по вопросам развития кино при Одесском горсовете. Насколько действенный этот орган сейчас, какие проблемы решает?

Да, я являюсь членом рабочей группы по вопросам развития кино при Одесском городском совете. Одесса всегда была кинематографическим городом. Поверьте, до начала войны, это был очень действенный орган. Люди, которые входят в состав этой группы – настоящие профессионалы. Они много делали для того, чтобы кино в нашем городе снималось. Всё изменила война.

На сегодня каждый член группы старается что-то делать для нашей общей Победы. Часто, это не связано с кино. Например, известная актриса Галина Сулима, которая возглавляет «Одесса-фильм офис» на начало войны оказалась во Франции. Сегодня оттуда она оказывает волонтёрскую помощь, проводит встречи с французскими кинематографистами для того, чтобы скоординировать их помощь нашей стране, содействует тому, чтобы иностранные кинематографисты выезжали в Украину и снимали правду о войне, и многое другое.

Андрей Осипов – директор Одесской киностудии — находится в Одессе. Под его руководством тоже многое делается – работают волонтёры, на официальном YouTube канале киностудии создан «Рух опору», на котором 24 часа освещают правду о войне, рассказывают о подвигах наших военных, то есть ведётся борьба на информационном фронте. Также в музее киностудии прошла выставка «Країна вільних», посвящённая истории украинского кинематографа.

Ваши читатели писали в соцсетях, что Вы — наша гордость и прорыв на украинском фронте. Как Вы сейчас общаетесь со своими читателями, устраиваете ли встречи, литературные вечера? Где можно попросить у Вас автограф рядовому одесситу?

Я очень благодарна моим читателям за добрые слова и пожелания. Сейчас я только начала писать новый роман. Именно над ним работала в Литовской писательской резиденции. Надеюсь, что он будет готов к концу года и выйдет на украинском языке у нас и на литовском в Вильнюсе.

По поводу презентаций моих уже изданных книг — думаю, что нужно обсудить с издателем такую возможность. На весну этого года были намечены творческие встречи с читателями в нескольких городах Украины и за рубежом. Если в начале войны я считала, что не время для презентаций, то теперь изменила своё мнение. Да, в столь тяжёлое время людям нужны спектакли, фильмы, встречи с писателями и новые книги. Поэтому я обязательно сообщу, когда и где пройдут мои творческие встречи в Одессе.

Стало известно, что Ваш сценарий «Стеф» стал номинантом на главную сценарную премию Амстердамского кинофестиваля. Когда этот фестиваль и кто Ваш соперник в этой номинации?

По поводу Международного Амстердамского фестиваля – мой сценарий стал лучшим сценарием 2022 года. Для меня это стало неожиданностью, потому что в финале было четыре соперника. Из каких стран они были, мне не сообщили. У каждого фестиваля своя политика. Например, на Нью-Йоркском и Лондонском кинофестивалях были указаны страны, а здесь – нет. Я понимаю одно, что соперники сильные и в основном – англоязычные. А мой сценарий был переведён переводчиками.

Поверьте, тяжело, когда твоя работа не представлена на родном языке. Ведь все диалоги оцениваются отдельно. И не только диалоги – отдельно оценивается многое: стиль, темп, оригинальность, правильность сценарной структуры, каждая сцена, персонажи, драматургический конфликт, эмоциональная реакция, рыночный потенциал. За всё выставляются отдельные оценки. И я благодарна переводчикам за хорошую работу.

Вас приглашали в Лондон, где Ваш сценарий победил в номинации «Лучший сценарий о войне»? Расскажите о деталях этого конкурса, пожалуйста.

По поводу победы в Лондоне. Здесь проходил не кинофестиваль, а конкурс сценариев. То есть, в Нью-Йорке и в Амстердаме – это были кинофестивали, где были представлены и фильмы, и сценарии. А в Лондоне именно на конкурсе, в котором я принимала участие, соревновались между собой только сценарии. Поэтому всё проходило онлайн.

Такой вопрос: ведь если бы не было этой войны, то и не было бы этого сценария… Правда? Над чем Вы работали, когда Россия вторглась в нашу страну? Что пришлось оставить незавершённым?

Вы правы, этого сценария не должно было быть, как и этой войны. Эту мысль мне посоветовала написать перед титрами моя соавтор других проектов Анна Смолий – режиссёр из Киева, когда я с ней поделилась своим замыслом.

Мысль написать этот сценарий была от отчаяния. Российская армия наступала, был окружён Мариуполь, и каждый день мы слушали новости о том, что происходит в этом многострадальном городе. Тогда же в новостях я увидела, как в подвале поёт маленькая девочка. Она пела для того, чтобы поддержать испуганных взрослых. Её голос завораживал. Это происходило в Киеве. Я вспомнила, что подобная сцена уже была в одном из моих сценариев под названием «Щедрик». Правда, в том сценарии маленькая талантливая девочка считала, что песня, как молитва, спасёт всех от гибели. Эти две истории сошлись воедино, и так родилась идея написать сценарий «Стефа». А в английском переводе теперь звучит «Стеф».

А перед самой войной, 23 февраля был подан на питчинг наш совместный с Анной Смолий сценарий. И были очень большие планы, так как Держкино объявило новый питчинг. На него я планировала подать пять сценариев. Один из низ – «Вершина», который уже победил на украино-канадском питчинге. Основан он на реальных событиях и написан по книге Татьяны Яловчак «Підкори свій Еверест». Это захватывающая и драматическая история.

Ещё один сценарий — «Гіркокаштановий квіт» — история взросления и познания себя. Все эти проекты я должна была подавать от кинокомпнии «Смолийкино», где Анна Смолий выступала как продюсер, мой соавтор, а в одном проекте – как режиссёр. Был и сценарий сериала, который написан по моему роману «Вето на счастье», и над которым мы начали работу с режиссёром Ольгой Золотарёвой.

Ещё был готов сценарий «Актриса» о сложной судьбе вынужденных переселенцев в так называемые лагеря ДиПи. Его мы подготовили вместе с режиссёром Оксаной Тараненко, которая сегодня работает в Одесском оперном театре. И на днях состоится премьера оперы «Катерина» в её постановке.

То есть планов было много?

Все планы разрушила война. Но появилась возможность, и я подала на украинский питчинг, который проходит совместно с Netflix, два проекта. Оба проекта связаны с нашим городом, но я не буду раскрывать их содержание, потому что сценарии не готовы, а есть только идеи.

Ещё немножко о личном. Нашим читателям хотелось бы знать, какая Вы дома, чем любите заниматься в свободное от посещений Музы время. Кто с Вами рядом, чью поддержку Вы ощущаете каждый день?

В свободное от писательского труда время я люблю путешествовать. До войны посетила все страны Европы, неоднократно бывала в США. И всегда любила возвращаться в родной город, где родилась и где прожила всю жизнь. Я даже не меняла район проживания, только квартиры. Всю жизнь прожила в районе Большого Фонтана.

Моя семья – самое главное в моей жизни. Мой муж, как, наверное, у большинства одесситок, моряк. Он много лет работает старшим механиком.

У нас взрослая дочь — моя самая лучшая подруга, мой первый читатель всех романов и сценариев, главный критик и помощник. Она – адвокат. Её муж тоже юрист. Он работал до войны в суде. 24 февраля мой зять сам пошёл в военкомат и ушёл в ЗСУ.

Я горжусь своими детьми. Дочь с первых дней войны стала помогать нашим военным: покупала медикаменты, резала жгуты для аптечек, собирала по городу тёплые вещи, обогревательные приборы и многое другое. Потом всё это отвозила или в волонтёрский центр или лично в военные части.

Помогаю ей настолько, насколько возможно.

Госпожа Оксана, благодарны Вам за интервью, надеюсь, оно не последнее для нашего издания. Вместе с почитателями Вашего таланта мы будем следить за новостями в Вашей творческой жизни, вместе с Вами радоваться Вашим литературным победам и победам наших защитников.

Николай Нижегородов.

Фото из личного архива Ксении Заставской.