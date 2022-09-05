На 1300 километрах украинской земли идут активные боевые действия

Линия фронта очень широкая и проходит по 2500 километрам украинской земли, на 1300 из которых продолжаются активные боевые действия.

Об этом в Facebook сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«На 1300 километрах идут активные боевые действия. На одних направлениях и участках мы отражаем атаки врага, на других двигаемся вперёд, ведь оборонная операция – это комплекс разных мер и постоянная динамика», – пояснила Маляр.

Она заверила, что на 19 часов 4 сентября события развиваются по плану и призвала читать на странице Генштаба ВСУ и оперативных командований.

«Вы все крутые информационные воины – те, кто перестал постить непроверенную информацию и опережать Генштаб, называя деоккупированные населённые пункты. Вы этим помогаете вашим же Вооружённым силам. Радует, что никто не умер в ожидании информации от официальных источников о деоккупации некоторых населённых пунктов. То есть, жажда победы пересилила жажду «просто хочу знать прямо сейчас», – написала заместитель министра обороны.

Она также объяснила, почему официальная информация поступает с сознательным опозданием.

«Во-первых, потому что любой результат нужно закреплять, а уж потом о нём говорить. Во-вторых, обнародовать информацию нужно тогда, когда у врага уже окончательно нет возможности ничего изменить», – подчеркнула Маляр.

Как сообщала Одесса News, 4 сентября в соцсетях появились сообщения об освобождении от российских оккупантов ряда населённых пунктов на юге и востоке Украины. Однако Генеральный штаб ВСУ в вечерней и сегодняшней утренней сводке ничего об этом не заявлял.

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