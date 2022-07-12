Житель Одесской области передавал в РФ данные о местах дислокации ВСУ

Местного жителя Одесской области подозревают в передаче представителям РФ данных о местах дислокации военнослужащих ВСУ.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора Украины.

Отмечается, что местного жителя поставили в известность о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооружённых Сил Украины.

По данным следствия, в июне-июле этого года мужчина в одном из интернет-мессенджеров передавал информацию представителям РФ, отмечая координаты перемещения, движения и расположения военнослужащих и военной техники Вооружённых Сил Украины в Одессе и области.

«Он также делился фотографиями мест расположения сил и средств ВСУ. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи Управления СБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года к 15 годам лишения свободы приговорён разведчик «ДНР», уроженец Одесской области, бывший старший разведчик так называемой Донецкой народной республики (псевдо «Ахмад») за участие в террористической организации.

Фото: пресс-служба Одесской облпрокуратуры

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