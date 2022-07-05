В Одессе к 15 годам лишения свободы приговорён разведчик «ДНР»

К 15 годам лишения свободы приговорён разведчик «ДНР».
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.
Уроженец Одесской области, бывший старший разведчик так называемой Донецкой народной республики (псевдо «Ахмад») осуждён за участие в террористической организации.
«Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.
Следствием установлено, что мужчина в 2014 году вступил в военизированную группу «Разведывательное Управление ДНР» на должность старшего разведчика под позывным «Ахмад», оказывал вооружённое сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.
Отмечается, что «Ахмад» также участвовал в вооружённом противостоянии в аэропорту Донецка, нёс службу на блокпостах, расположенных вблизи временно оккупированного Донецка и Шахтёрска.
Начало срока отбывания наказания осуждённому будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.
Как собщала Одесса News, в июле 2022 года Служба безопасности Украины задержала российского агента, собиравшего данные для ракетных ударов по Одесской области.
Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod