В Одессе к 15 годам лишения свободы приговорён разведчик «ДНР»

К 15 годам лишения свободы приговорён разведчик «ДНР».

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Уроженец Одесской области, бывший старший разведчик так называемой Донецкой народной республики (псевдо «Ахмад») осуждён за участие в террористической организации.

«Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что мужчина в 2014 году вступил в военизированную группу «Разведывательное Управление ДНР» на должность старшего разведчика под позывным «Ахмад», оказывал вооружённое сопротивление украинским правоохранителям и военнослужащим ВСУ, задействованным в проведении антитеррористической операции.

Отмечается, что «Ахмад» также участвовал в вооружённом противостоянии в аэропорту Донецка, нёс службу на блокпостах, расположенных вблизи временно оккупированного Донецка и Шахтёрска.

Начало срока отбывания наказания осуждённому будет исчисляться с даты его задержания и реального исполнения наказания.

Как собщала Одесса News, в июле 2022 года Служба безопасности Украины задержала российского агента, собиравшего данные для ракетных ударов по Одесской области.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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