Заместитель директора сгоревшего в Одессе колледжа взят под стражу

Бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе колледжа на Троицкой в Одессе, где в декабре 2019 года произошёл пожар, скрывавшийся от следствия, взят под стражу.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

«По ходатайству прокуроров прокуратуры Одесской области взят под стражу без права внесения залога бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе образовательного учреждения по ул. Троицкой в ​​Одессе, где в начале декабря прошлого года произошёл пожар», — говорится в сообщении ведомства.

Задержанного подозревают в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, в результате чего возник пожар, повлёкший гибель людей, а также имущественный ущерб в особо крупном размере.

Отмечается, что подозреваемый скрывался от правоохранительных органов и суда, в связи с чем был объявлен в розыск.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют детективы СУ ГУНП в Одесской области.

Как сообщала Одесса News, 4 декабря 2019 года произошёл пожар в шестиэтажном доме Одесского колледжа.

Правительственная комиссия по расследованию причин пожара в колледже назвала основной версией трагедии возгорание бытового электрооборудования.

9 декабря директору колледжа предъявлено подозрение в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности. Она находится под круглосуточным домашним арестом. Также привлечены к уголовной ответственности работники облуправления ГСЧС.