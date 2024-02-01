Ночью в доме на улице Бочарова в Одессе был пожар, погиб человек

1 февраля в 01:22 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме по улице Бочарова в Пересыпском районе Одессы.

Об этом сообщает в Facebook Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области.

Отмечается, что к месту пожара прибыли 20 пожарных на 5 спецмашинах, и уже в 01:43 пожар был локализован.

«Было установлено возгорание домашнего имущества в квартире на втором этаже… В 01:47 пожар полностью ликвидирован на площади 5 м кв. Причина пожара и ущерб – устанавливаются. Во время тушения пожара обнаружено тело хозяина квартиры, гражданина 1963 года рождения», — говорится в сообщении.

Одесса News информировала о пожаре 30 января 2024 года в селе Александровка Одесского района, во время тушения которого обнаружен погибший хозяин дома и пострадавший от отравления продуктами горения мужчина.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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