В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Очинский

18 ноября 2023 года, выполняя свой воинский долг в рядах ВСУ, погиб Александр Очинский, житель села Чёрная.

Об этом сообщили в Окнянской общине Подольского района Одесской области.

Прощание с воином прошло 22 ноября в его родном селе.

Одесса News сообщала о гибели 13 ноября 2023 года во время наступательных действий по уничтожению сил противника у населённого пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области жителя Белгород-Днестровского, младшего сержанта Романа Драгуша.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Окнянская громада/Facebook

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