В бою за Украину погиб житель Одесской области Роман Драгуш, светлая ему память

13 ноября 2023 года в бою за нашу Родину, во время наступательных действий по уничтожению сил противника у населённого пункта Диброва Северодонецкого района Луганской области, верный воинской присяге, погиб житель Белгород-Днестровского младший сержант Роман Драгуш.

О гибели воина сообщил в Facebook мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан.

Роману было 39 лет. У него остались жена и двое детей.

23 ноября в Белгород-Днестровском прошло прощание с младшим сержантом Романом Драгушем.

Одесса News информировала о гибели 24 февраля 2022 года во время выполнения боевого задания в н.п. Чмировка Старобельского района Луганской области жителя села Выгон (Салганский старостинский округ) Одесской области, пограничника Сергея Спивака., прощание с которым состоялось 23 ноября 2023 года.

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Фото: Виталий Граждан/Facebook

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