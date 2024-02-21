Воздушные силы отминусовали ещё один российский Су-34

Воздушные силы Вооружённых сил Украины сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Об этом командующий ВС ВСУ Николай Олещук сообщил 21 февраля в Telegram.
«Минус один, работаем дальше. Экипаж Су-34 присоединяется к нашей рубрике «Вечного полёта, братья!», – написал он.
Олещук отметил, что находится «в прекрасном настроении» от результатов боевой работы украинских сил противовоздушной обороны.
«Будем есть русского медведя малыми кусками», – добавил он.
По данным «Украинской правды», самолет сбили на восточном направлении фронта.
Это уже седьмой самолёт оккупантов, сбитый за последнюю неделю неделю Силами обороны Украины.
Инфографика: ВС ВСУ
Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy