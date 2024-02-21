ВСУ опровергли заявление Шойгу о якобы захвате села Крынки на левом берегу Днепра

Заявление главы минобороны страны-агрессора РФ Сергея Шойгу о якобы «зачистке» населённого пункта Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области — фейк.

Об этом сообщило в Facebook Оперативное командование «Юг» ВСУ.

отмечается, что Шойгу 20 февраля рассказал российскому президенту Владимиру Путину, что оккупанты «встали фактически по всему побережью реки Крынки и Конки», его цитирует сайт Кремля.

Коллаборант Владимир Сальдо обнародовал в Telegram видео, на котором, как он утверждает, российские оккупанты в Крынках.

«Российско-оккупационные войска, не преуспевая в штурмовых действиях на левобережье Херсонской области, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности», – сказано в сообщении ОК «Юг» ВСУ.

Отмечается, что силы обороны юга Украины «продолжают удерживать занятые позиции и наносят значительные потери врагу».

«Осуществив в течение дня единственную попытку штурма, из-за существенных потерь оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу», – говорится в сообщении.

Силы обороны Украины уже пять месяцев отбивают штурмы оккупантов на левом берегу Днепра, подчеркнула в ночь на 21 февраля в эфире национального телемарафона (транслировался в YouTube канала «Рада») руководитель объединённого координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«У них есть чёткая задача – до марта одержать победу. Пытались сделать уже, но ничего не получилось, кроме информационного вброса», – указала Гуменюк.

18 октября 2023 года американский Институт изучения войны (ISW) писал, что ВСУ продвинулись на левом берегу Днепра Херсонской области. По данным аналитиков, армия Украины вошла на оккупированную часть Херсонской области в районе Олешковской общины.

Левобережье Херсонской области пока остаётся под контролем противника. 11 ноября 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что силы обороны ведут боевые действия на левом берегу Днепра. В декабре – январе ВСУ удалось расширить плацдарм, ежедневно украинские защитники отбивают по несколько атак оккупантов.

Фото: ОК «Юг» ВСУ/Facebook

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