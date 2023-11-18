633 дня войны: ВСУ контролируют уже 10 кв. км на левом берегу Днепра

Украинские военные в прошедшие сутки продолжили наземные операции левом берегу Днепра в Херсонской области.

Сейчас бои продолжаются возле населённых пунктов Пойма, Песчановка и Крынки, — сообщают американские аналитики в отчёте Института изучения войны (ISW).

Эксперты, ссылаясь на российские источники, утверждают, что ВСУ сохраняют позиции в центре Крынков. Российские блогеры заявили, что наши войска контролируют 10 квадратных километров территории вблизи села Крынки по состоянию на 16 ноября, оккупанты вели бои на истощение, им удалось отбить несколько попыток небольших украинских переправ через реку вдоль линии Пойма-Крынки.

Несмотря на это, ВСУ могут пополнить запасы на своих позициях на восточном берегу и есть сообщения об увеличении численности украинской группировки на Левобережье в последние недели. По мнению аналитиков, это свидетельствуют о том, что усилия россиян не помешали украинским силам перебросить дополнительных бойцов и технику на эти позиции.

Российский инсайдерский источник поделился, что подразделения одной из российских бригад понесли тяжёлые потери от огня украинской артиллерии 10 ноября в Голопристанском районе Херсонской области.

По данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 18 ноября, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Одесса» на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

«Подразделения морской пехоты вместе с другими составляющими Сил обороны продолжают удерживать позиции на левобережье Днепра, где за прошедшие сутки отразили 12 атак врага. Наши защитники закрепляются на занятых рубежах и наносят огневое поражение оккупантам», — говорится в оперативной сводке Генштаба.

На остальных направлениях фронта ситуация такова:

в зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг вёл штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки. На Лиманском и Бахмутском направлениях противник вёл безуспешные штурмовые действия. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые атаки южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

: на Купянском направлении враг вёл штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки. На Лиманском и Бахмутском направлениях противник вёл безуспешные штурмовые действия. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые атаки южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах; ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, на Марьинском, Шахтёрском и Запорожском направлениях. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Одесса News информировала о том, что военные впервые подтвердилизакрепление на плацдармах ра левом берегу Днепра, проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Наши воины обнаруживают пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия, склады и скопления личного состава российских оккупантов. Проводится разведка мест расположения личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.п., с целью дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения.

На главном фото боец ВСУ на левом берегу Днепра.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Карты: ISW

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