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  4. Выпущенная по Одессе вражеская ракета попала в склад, пострадавших нет

Выпущенная по Одессе вражеская ракета попала в склад, пострадавших нет

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Российская ракета, ударившая утром 16 июля по Одессе, попала в склад.

По информации спикера Одесской областной военной администрации Сергея Братчука, пострадавших нет.

«Одесса. Вражеская ракета попала в склад. Пострадавших нет. Охранники соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги. Продолжается спасательная операция», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в Одессе 16 июля во время утренней воздушной тревоги прозвучал громкий взрыв. Очевидцы отмечали, что над городом поднимается дым, виден большой пожар.

По неподтверждённой пока официально информации, удар ракетой Х-31 был нанесён с самолёта стратегической авиации Ту-95 по направлению из Ставрополья. Ракета попала в склад торговой компании, вследствие чего вспыхнул пожар на территории в 1 тыс. кв. метров.

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