Кубраков, уволенный с должности Министра инфраструктуры, возглавил два ведомства

Александр Кубраков назначен Вице-премьер-министром по восстановлению Украины — Министром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Соответствующее решение приняла Верховная Рада Украины, информирует в Facebook Мининфраструктуры.

Александр Кубраков возглавит Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры, которое будет создано на основе объединения Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий.

«Объединение Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий преследует цель достижения одной ключевой цели – повышение эффективности исполнительной власти в вопросе управления восстановлением. Объединённое министерство развития громад, территорий и инфраструктуры будет лучше понимать общую картину разрушений и потребности восстановления, что в свою очередь позволит значительно улучшить цифровое управление восстановлением. Это важно для общин, которые должны понимать, что происходит с восстановлением, и должны знать, что их позиция будет учтена, а мнение услышано. Другим важным направлением нашей работы будет завершение уже начатых реформ в сфере строительства. Совместно с народными депутатами, другими министерствами уже работаем над инициативами по цифровизации процессов строительства, децентрализации в сфере градостроительства и усилению ответственности за нарушение. Для меня большая честь быть частью команды Президента, помогать нашей армии, нашим людям, нашей стране в сложнейшие времена в истории нашей страны», – прокомментировал Александр Кубраков своё назначение.

По словам Министра, другими приоритетами работы станут завершение реформы децентрализации и внедрение политики энергоэффективности. Что касается сферы транспорта, будет продолжен существующий курс на эффективное и прозрачное восстановление разрушенного, развитие логистики для украинских экспортёров и поиск моделей для инвестиций в инфраструктурные проекты на железной дороге, в дорожном и портовом хозяйствах, а также в авиа- и почтовой отраслях.

Как сообщала Одесса News, 30 ноября в Верховную Раду поступило заявление Александра Кубракова об освобождении от должности министра инфраструктуры Украины.

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