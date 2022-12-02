В Одесском музее западного и восточного искусства кино состоится при любой погоде

Одесский музей западного и восточного искусства уже в 22-й раз устраивает показ «Кино в музее».

Организаторы еженедельного просмотра документальных фильмов в музее утверждают, что киносеанс состоится в любую погоду, даже если не будет электроэнергии — есть генератор.

3 декабря в музее покажут свежий разножанровый альманах киношколы Александра Онуфриева «Скамейка», в котором множество сюжетов разворачиваются вокруг скамейки в парке. Вторая часть кинопоказа будет посвящена экшн-комедии «Безумные пчеловоды», богатой шутками, погонями, лирикой и самобытностью. Будет весело.

Начало показа в 18:00.

Стоимость билета 100 гривен.

Адрес: ул. Греческая, 16 (музейная локация #Ragtime2.0/ Вход через музейные ворота).

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