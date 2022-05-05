Приходите на встречу «Всё море – о любви, всё небо – о надежде» в Клуб одесситов

Всемирный клуб одесситов продолжает проведение благотворительных встреч в поддержку защитников Украины и приглашает на выставки и концерты. Благотворительные сборы будут направлены в помощь теробороне Одессы.

6 в мая в 16.00 во Всемирном клубе одесситов пройдёт музыкально-поэтическая встреча «Всё море – о любви, всё небо – о надежде».

Встреча состоится с участием артистов Алексея Семенищева и Валерия Черниса.

На музыкально-поэтической встрече артисты исполнят песни и прочтут стихи о нашем героическом городе.

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