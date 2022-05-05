Учителя в этом году не могут рассчитывать на отпуск более 24 дней

Согласно украинскому законодательству, во время военного положения ежегодный отпуск педагогов, как и работников всех других сфер, не может превышать 24 дня.

Об этом в комментарии Укринформ сообщил советник по вопросам децентрализации и местного самоуправления Регионального офиса «U-LEAD с Европой» Сергей Рыбалко.

Он отметил, что такие ограничения продолжительности отпуска обусловлены Законом «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», согласно которому максимальная продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня. Нормы этого закона распространяются не только на педагогов, но и работников всех предприятий, учреждений, организаций в Украине независимо от формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также лиц, работающих по трудовому договору с физическими лицами, в период действия военного положения.

«В то же время работники также имеют право на другие виды отпусков, предусмотренные действующим законодательством Украины, например, учебный, творческий, для подготовки и участия в соревнованиях, социальный, дополнительный отпуск отдельным категориям ветеранов войны и т.д.», — отметил советник.

По его словам, после завершения действия военного положения педагогический работник по желанию имеет право использовать оставшиеся дни ежегодного основного отпуска или получить за них компенсацию. Такой механизм предусмотрен п.5 Порядка предоставления ежегодного основного отпуска продолжительностью до 56 календарных дней руководящим работникам учебных заведений и учреждений образования, учебных (педагогических) частей других учреждений и заведений, педагогическим, научно-педагогическим работникам и научным работникам, утверждённого постановлением Кабмина от 14 апреля 1997 года № 346 (с изменениями).

Советник отметил, что в летний период работодатель может разработать соответствующий план работы и привлечь работников, например, к участию в заседаниях педагогических советов для обсуждения случаев буллинга и механизмов его предотвращения или участия в заседаниях рабочих групп для наработки внутренней системы обеспечения качества образования и т.д.

Как сообщала Одесса News, Верховная Рада Украины на заседании 21 апреля приняла законопроект №7300 о продлении срока действия военного положения в Украине до 25 мая.

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