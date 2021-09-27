«Смотрящим» за Нафтогазом стал Кабмин — Наблюдательный совет распущен

Кабинет Министров уволил трёх представителей государства в наблюдательном совете НАК «Нафтогаз Украины» и взял на себя полномочия наблюдательного совета.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства 27 сентября, сообщила представительница государства в наблюдательном совете Нафтогаза Юлия Ковалив на своей странице в Facebook.

«Полномочия всех членов наблюдательного совета прекращены, поэтому акционер (Кабинет Министров Украины) и новое руководство будут принимать все важные для компании решения», — написала Ковалив.

Она выразила надежду, что Нафтогаз и далее будет двигаться в направлении построения успешной нефтегазовой компании, управляемой по принципам Организации экономического сотрудничества и развития.

Кcтати. 7 сентября в СМИ появились сообщения, что три независимых члена наблюдательного совета Нафтогаза решили сложить полномочия. 8 сентября Кабинет Министров подтвердил, что получил заявления от трёх независимых членов наблюдательного совета Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» о сложении полномочий. Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру — министру экономики Алексею Любченко в недельный срок обеспечить объявление конкурса на отбор 4-х независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщала Одесса News, в августе 2021 года глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко приезжал в Одесскую область, чтобы проинспектировать объекты «Нафтогаза».

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