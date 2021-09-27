С одесским интернет-провайдером «Бриз» комфортно дома и в офисе

С услугой «Интернет для бизнеса» вы сможете обеспечить своей компании качественный и бесперебойный интернет по выгодным тарифам и возможностью выбора дополнительных сервисов.

Интернет для бизнеса, для офиса и юридических лиц в Одессе — зайдите на сайт интернет-провайдера BRIZ в Одессе.

Здесь Вы сможете получите оборудование с настройкой и установкой и беспокоиться о подключении не стоит — специалисты сделают всё за вас.

Какие преимущества

Больше скорости Интернет за меньшие деньги.

Индивидуальный подход при формировании ценового предложения.

Высокая скорость

Отличная пропускная способность с высокой скоростью подключения

Решение любых технических проблем 24/7.

Квалифицированное персональное обслуживание.

Здесь вас проконсультируют бесплатно.

Вы можете также присоединиться к группе BRIZ в Viber или к каналу в Telegram. Так Вы сэкономите своё время, узнаете первыми все новости, акции и программы лояльности BRIZ в телефоне. Это легко и удобно. Даже не нужно звонить оператору или загружать сайт.

Вот уже месяц, как стоимость пакета «Интернет посуточно» со скоростью 100 Мбит/с составляет 10 грн в сутки вместо 15 грн.

Суточный пакет, активированный на текущие сутки, действует до 00:00 независимо от времени активации.

Подключить пакет «Интернет посуточно» можно через личный кабинет или оператора поддержки.

Оплачивая услуги BRIZ через ПриватБанк дополнительно взимается комиссия. Но чтобы её не платить, есть надёжные способы:

приложение «Мой BRIZ»;

личный кабинет;

касса BRIZ;

монобанк;

карточки пополнения счёта.

А ещё можно воспользоваться личным кабинетом, чтобы объединить пакеты Интернет и ТВ. И всё это — в несколько кликов!

Сначала нажмите «Оплатить», а затем «Изменить пакет». Выберите нужный Вам пакет и нажмите «Подключить». Осталось только оплатить и готово. При оплате от 3-х и более месяцев, вы гарантированно получите скидку до 20%! Такой объединённый пакет — это удобно и выгодно!

BRIZ — провайдер Вашего комфорта и дома , и на работе.

