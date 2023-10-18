«Новая почта» планирует в 2025 году услугу доставки между странами Евросоюза

«Новая почта» в 2024 году планирует протестировать услугу доставки между странами Европейского Союза, а полноценную услугу оказывать в 2025 году.

Об этом сообщил совладелец компании Владимир Поперешнюк, информирует Центр транспортных стратегий.

Отмечается, что компания уже начала предлагать услугу доставки между странами на некоторых рынках, где открылись отделения компании. Для доставки между странами Европы «Новая почта» использует два самолёта АН-26 флота собственной авиакомпании Supernova Airlines.

Компания также возьмет в лизинг дальнемагистральный самолёт, который позволит доставлять отправки в Европу и США.

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