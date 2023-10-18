В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Новиков, светлая память

21 августа Ширяевская громада Одесской области проводила в последний путь своего земляка Александра Новикова, погибшего на Херсонском направлении при выполнении боевого задания.

Об этом сообщается в Facebook на Информационной странице Ширяевского поселкового совета.

Одесса News сообщала, что в августе 2023 года на фронте погиб житель Нерубайской громады Одесской области Дмитрий Головчинский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Информстраница Ширяевского поссовета/Facebook

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