Из портов Большой Одессы вышли ещё три судна по защищённому ВСУ коридору

Без помощи ООН и Турции, без согласия России 17 октября из портов Большой Одессы вышли 3 судна.

Как сообщается на Telegram-канале председателя Общественного совета при Одесской облгосадминистрации Сергея Братчука, это судна: RAMUS (ИМО 9318400, дедвейт 6063 тонн, флаг Palau, судовладелец – с Marshall Islands), BULL (ИМО 9582489, дедвейт 82 017 тонн, флаг Liberia, судовладелец – из Singapore), BAHAR K (ИМО 8884555, дедвейт 8284 тонн, флаг Vanuatu, судовладелец – с Turkey).

Отмечается, что в тот же день в порты Большой Одессы прибыли 2 судна: BRIZA (ИМО 9286815, дедвейт 6 917 тонн, флаг Palau, судовладелец – из Poland) и MAJESTY (ИМО 9181027, дедвейт 46 667 тонн, флаг Panama, судовладелец – с Turkey).

«Все суда успешно прошли самый опасный участок вдоль побережья Украины в Одесской области и вышли к территориальному морю Румынии или вошли в порты Большой Одессы.

Таким образом, с 16 сентября в порты Большой Одессы украинским зерновым коридором прибыли уже 34 судна общим дедвейтом 1,4 млн тонн. За этот же период из портов Большой Одессы вышли 20 судов, общий дедвейт (объём грузов) составил 0,6 млн. тонн.

Можно констатировать стабильное продолжение работы временного зернового коридора, открытого Украиной без ООН, Турции и РФ, несмотря на угрозы и противодействие России.

На главном фото судно BRIZA

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