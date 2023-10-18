США тайно передали Украине ракеты ATACMS, Залужный продемонстрировал их работу

Украина просила США предоставить ей ракеты дальнего радиуса действия ATACMS с первых дней российского полномасштабного вторжения. Американские власти заявляли, что запрос на поставки этих ракет рассматривают, однако о положительном решении или о поставках ATACMS до этого момента официально не сообщали.

По данным NBC News, Байден пообещал Зеленскому передать небольшое их количество во время сентябрьского визита президента Украины в США.

17 октября Вооружённые силы Украины, не раскрывая поставку этих ракет в нашу страну, использовали модификацию ATACMS дальностью 160 км, нанеся ими удары по аэродромах оккупационных российских войск в Бердянске и Луганске.

Вечером 17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование Украиной этого вида американских баллистических ракет.

В этот же день пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адриен Ватсон уточнила, что тип ракет, которые США недавно передали в Украину, имеют дальность 102 мили (165 километров).

«Мы считаем, что эти ATACMS обеспечат значительное увеличение боевых возможностей Украины без рисков для нашей боевой готовности», — указывается в её заявлении.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный показал работу ATACMS. Соответствующее видео он опубликовал 17 октября в Telegram.

На видео слышно, как украинский военный отдаёт приказ выполнить пуск ракет ATACMS, после чего виден сам запуск.

«ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнёрам за поддержку», – прокомментировал Залужный.

Одесса News со ссылкой на Генштаб ВСУ информировал, что утром 17 октября подразделения ракетных войск поразили два вертолёта на посадочных площадках, склад боеприпасов и артиллерийское средство россиян. Однако, по последним данным, в Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолётов разных модификаций; специальная техника, находившаяся на аэродромах, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов. Также повреждены взлётные полосы аэродромов.

«Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до 4 утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор извлекают из-под завалов», — отмечается в сообщении.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy