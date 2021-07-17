Зеленский отправил главу Саратской райадминистрации в Фастов

Евгений Кабатов, глава Саратской районной государственной администрации Одесской области, освобождён от занимаемой должности.

Согласно Распоряжению Президента Украины №516/2021-рп от 15 июля 2021 года, Евгений Кабатов освобождён в соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины «О местных государственных администрациях», другим распоряжением — №517/2021-рп — назначен председателем Фастовской районной государственной администрации Киевской области.

Кабатов стал руководителем Саратской РГА в январе 2020 года. В прошлом — харьковский бизнесмен, возглавляющий фирму «Энерго–Центр KG», занимающуюся электромонтажом.

Ранее Президентским распоряжением №512/2021-рп уволена с должности председателя Белгород-Днестровской районной государственной администрации Одесской области Анна Яцишена «в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины в связи с отменой допуска к государственной тайне».

Яцишена была назначена в кресло главы Белгород-Днестровской РГА также в январе 2020 года. Она была помощницей нардепа Алексея Леонова, до этого работала следователем в Приморском райотделе полиции Одессы.

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