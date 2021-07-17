Именитая одесская теннисистка вышла замуж

Теннисистка родом из Одессы, первая «ракетка» Украины, шестая — в мире Элина Свитолина вышла замуж.

Об этом сообщает XSPORT.

Избранником Элины является французский теннисист Гаэль Монфис.



Отмечается, что свадебная церемония прошла в Швейцарии.

Фотографиями со свадьбы поделился брат Свитолиной Юлиан.



Элине 26 лет. Её избраннику — 34. Он парижанин. Отец Гаэля родом из Гваделупы, мать — из Мартиники.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2021 года одесская теннисистка опубликовала совместное фото с Гаэлем Монфисом в своём Instagram, похвасталась обручальным кольцом и назвала дату свадьбы — июль 2021 года.

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