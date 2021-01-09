Первая ракетка Украины, одесситка Свитолина с помощью психотерапевта начала год с победы

Первая ракетка Украины, теннисистка родом из Одессы Элина Свитолина обыграла американку Пегулу на старте турнира WTA в Абу-Даби.

Об этом сообщает Xsport.

5-я ракетка мира Элина Свитолина победила американку Джессику Пегулу в первом раунде турнира WTA в Абу-Даби — 6:4, 6:3, говорится в сообщении.

«Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время 26-летняя Свитолина выполнила два эйса, четыре раза ошиблась при подаче и реализовала три брейк-пойнта. Американка трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и не сделала ни одного брейка. Это была первая официальная встреча теннисисток», — пишет издание.



Во втором круге Элина сыграет против россиянки Веры Звонарёвой. В случае победы, дальше по сетке у Свитолиной «вырисовываются» встречи с крепкой британкой Хизер Уотсон, француженкой Ализе Корне и одной из фавориток соревнований — чешкой Каролиной Плишковой.

Свитолина рассказала о работе с ментальным тренером, которая позволяет ей быть сильнее вне корта и чувствовать себя увереннее в рамках спортивной карьеры.

«Нужно иметь большую смелость, чтобы, во-первых, открыться кому-то, а во-вторых, найти правильного человека, потому что не всегда дело в том, насколько это хороший психолог. Более значимо – это найти того, с кем получится построить хорошие взаимоотношения. Это то же самое, как с поиском правильного мужа, тренера или друга. Ты можешь искать долго или же найти очень быстро, это означает, что тебе очень повезло. Так что я пробовала работать с несколькими людьми, кого-то советовал мой агент, кого-то – мои друзья, но, к сожалению, это не сработало для меня.

С женщиной-психотерапевтом, с которой я работаю сейчас, складываются очень хорошие отношения. Она не сильно придирается к тому, как я себя чувствую, а мне, в свою очередь, каким-то образом легко ей открыться и нам легко найти общий язык. Мы стараемся найти способы, как сделать так, чтобы я хорошо себя чувствовала и была сильнее психологически.

Думаю, что речь идёт не только о спортивных результатах, но и в целом о жизни, потому что, как мы можем увидеть из прошлого года, который это очень ясно показал, жизнь одним кортом не ограничивается. Вокруг тебя происходит много всего, есть также и личная жизнь, есть семья, разное давление внешних факторов. Чтобы во время матча иметь хороший настрой, то и вокруг тебя должно всё складываться хорошо. Поэтому так важно иметь рядом правильных людей, не впадать в состояния подавленности или эйфории. Эти детали много значат».

Как сообщала Одесса News, второй ракетке Украины, одесситке Даяне Ястремской Международная федерация тенниса запретила выступать на соревнованиях из-за подозрения приёма ею допинговых средств.