В международном турнире по борьбе на пляжах Одессы выступили 200 спортсменов

200 спортсменов из разных стран выступили в Одессе на Международном турнире по пляжной борьбе.

Как сообщает официальный сайт города, с 9 по 12 августа в Одессе, на базе Центра пляжных видов спорта (14-я станция Большого Фонтана), проходил международный турнир по пляжной борьбе – третий этап из четырёх серий международных турниров Beach Wrestling World Series среди взрослых по пляжной борьбе, а также чемпионат мира по пляжной борьбе среди кадетов и юниоров.

«В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов из 17-ти стран мира. Взрослые спортсмены соревновались в четырёх весовых категориях, в частности, мужчины — 70, 80, 90, 90+кг и женщины — 50, 60, 70, 70+ кг», — говорится в сообщении.

По результатам турнира Beach Wrestling World Series среди взрослых победителями и призёрами среди мужчин стали:

— Семён Радулов – 1 место (70 кг) UKR;

— Сергей Пономаренко – 1 место (80 кг) UKR;

— Петр Янулов – 1 место (90 кг) MDA;

— Оян Назариани – 1 место (90+ кг)AZE

В турнире среди женщин победительницами стали:

— Катерина Машкевич – 1 место (50 кг) UKR;

— Валерия Симонкина-Златова – 1 место (60 кг) UKR;

— Анна Мазуркевич – 1 место (70 кг) UKR;

— Айкатерини Эйрини Пицява – 1 место (70+ кг) GRC;

Все победители и призёры турнира Beach Wrestling World Series получили памятные медали и грамоты.

Фото: «Одесса»