Василий Ломаченко внесён в реестр государственных изменников

Бывший чемпион мира Василий Ломаченко внесён в реестр госизменников, который ведёт движение «ЧЕСТНО».

Об этом сообщили на сайте «ЧЕСТНО».

Основание для этого – пост белгород-днестровского боксёра в Instagram с проповедью митрополита Лонгина, архиерея УПЦ(МП), в которой он говорит о том, что «украинское государство начало войну против Бога, против церкви Господней и против украинского народа», что является одним из ключевых нарративов российской пропаганды по поводу ряда обысков СБУ в помещениях московского патриархата.

В своём сообщении к видео Ломаченко призывает подписчиков «показать, насколько они верны Отцу нашему небесному и Матери нашей церкви, настоящие ли мы православные, и верим ли мы вообще по настоящему в Бога, и насколько мы преданы Ему». По словам Ломаченко, «настоящий православный проявит себя как раз в самую тяжёлую минуту для нашей церкви».

После волны критики в комментариях Ломаченко сделал ещё один пост с ключевым сообщением: «Тот, кто имеет уши, чтобы слушать, пусть слушает. У всех есть уши, но не все имеют уши, чтобы слушать».

Ранее в декабре Ломаченко опубликовал фото Митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ МП Луки, против которого ввёл санкции СНБО.

«Публичность накладывает определённые социальные обязательства и на спортсменов, ведь они являются кумирами наших детей, и влияют на мнение молодого поколения. Трудно поверить, что звёзды нашего спорта самостоятельно не в состоянии определить, кто с кем воюет уже почти 9 лет, кто начал войну, кто государство-террорист. Это уже позиция человека. Распространение фейков российской пропаганды наносит ущерб нашей стране не меньше, чем ракеты и шахеды», — сказала лидер движения «ЧЕСТНО» Вита Думанская.

Как сообщала Одесса News, боксёр Ломаченко присоединился к рядам Теробороны Белгород-Днестровского в начале полномасштабного вторжения России в Украину.

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