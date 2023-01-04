На орбиту Земли выведен украинский спутник

3 января с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX выведен на орбиту Земли украинский наноспутник PolyITAN-HP-30.
Трансляцию запуска вёл в YouTube «КПІмедіа».
Отмечается, что в общей сложности ракета-носитель вывела на орбиту 114 аппаратов, среди которых и украинский спутник.
Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали учёные Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» исключительно за бюджетные средства. Он был разработан к 30-летию независимости Украины.
Наноспутник будет задействован в эксперименте по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.
Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года космический корабль SpaceX Dragon отправился на Международную космическую станцию с экспериментами школьников из Одессы.
Видео: КПІмедіа / YouTube
Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod