На орбиту Земли выведен украинский спутник

3 января с помощью ракеты Falcon-9 компании SpaceX выведен на орбиту Земли украинский наноспутник PolyITAN-HP-30.

Трансляцию запуска вёл в YouTube «КПІмедіа».

Отмечается, что в общей сложности ракета-носитель вывела на орбиту 114 аппаратов, среди которых и украинский спутник.

Наноспутник PolyITAN-HP-30 создали учёные Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» исключительно за бюджетные средства. Он был разработан к 30-летию независимости Украины.

Наноспутник будет задействован в эксперименте по исследованию эффективности функционирования тепловых труб различных конструкций как основного элемента систем термостабилизации космических аппаратов.

Как сообщала Одесса News, в ноябре 2022 года космический корабль SpaceX Dragon отправился на Международную космическую станцию с экспериментами школьников из Одессы.

Видео: КПІмедіа / YouTube

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