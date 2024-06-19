К коммюнике Саммита мира присоединилась первая страна, не принимавшая в нём участия

Антигуа и Барбуда присоединилась к коммюнике по итогам Глобального саммита мира, состоявшегося 15–16 июня в Швейцарии.

Об этом 19 июня сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсети X.

Как отметил Зеленский, эта страна стала первой, которая присоединилась к коммюнике, не участвовав в саммите.

«Это свидетельствует о том, что нашу формулу мира и наше видение справедливого и продолжительного мира разделяют все континенты и регионы мира – от Европы до Карибского бассейна. И эта коалиция будет только расти», – написал Президент.

Одесса News информировала, что Глобальный Саммит мира в швейцарском Бюргенштоке продолжался с 15 по 16 июня 2024 года. На нём обсуждали 3 пункта формулы мира – ядерную безопасность, продовольственную безопасность и освобождение военнопленных и детей, похищенных Россией.

На саммите зарегистрировались представители 101 страны и международной организации. В конце саммита сообщалось, что его коммюнике поддержали 80 государств и 4 организации. В МИД Украины отмечали, что к коммюнике планируют присоединиться ещё несколько стран, которых не было на мероприятии.

Однако список стран, опубликованный после саммита, оказался меньше – в нём не было Ирака и Иордании. В Офисе президента Украины позже объяснили, что эти страны не отзывали своих подписей под документом, поскольку и не подписывали его — произошёл «технический сбой». Также не подписали коммюнике, хотя были представлены на мирной конференции на разных уровнях, и ещё несколько государств, в частности, Бразилия, Индия, Саудовская Аравия, Мексика, Индонезия, ЮАР, ОАЭ, Таиланд.

Позже к коммюнике присоединился Вселенский Патриархат, который представлял на саммите патриарх Варфоломей. Всего теперь под документом подписи 78 стран и пяти международных организаций и институций.

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