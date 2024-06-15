В Швейцарии 15 июня открывается Глобальный саммит мира, кто приедет

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира.

Об этом он сообщил 14 июня в Facebook.

«Впереди два дня активной работы со странами со всех уголков мира, с разными народами, которые, однако, объединены общей целью – приблизить справедливый и длительный мир для Украины», – написал Глава Украинского государства.

По словам Зеленского, саммит мира «позволит глобальному большинству сделать конкретные шаги в сферах, важных для каждого в мире», – ядерной и продовольственной безопасности, возвращения военнопленных и всех депортированных лиц, в частности, депортированных украинских детей.

«В саммите примут участие около 100 стран и международных организаций, – подчеркнул Президент. – Как ответственное мировое большинство, вместе мы должны приложить все усилия, чтобы положить конец войнам, агрессиям и колониальной оккупации и сделать невозможным их повторение».

Зеленский высказал уверенность, что «все люди мира хотят справедливого мира и уважения к каждой нации».

«Именно поэтому формат саммита предусматривает возможность для каждой нации продемонстрировать своё лидерство в достижении общих целей. Голос ответственного мирового большинства способен приблизить мир и восстановить полную силу Устава ООН», – резюмировал Президент Украины.

Как сообщается на сайте швейцарского правительства, в Саммите примут участие 100 делегаций, в том числе 57 глав государств и правительств со всего мира.

Отмечается, что саммит в субботу откроет президент Швейцарии Виола Амхерд. Перед его началом она проведё1т двусторонние переговоры с Владимиром Зеленским.

«Цель этого саммита – инициировать мирный процесс. Для этого необходимо несколько элементов: максимально широкий уровень участия в качестве сигнала поддержки, выработка общего понимания по трём темам, которые способствуют укреплению доверия, а именно: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное измерение, а также изложение видения следующих шагов, в которые включена Россия», – сказано в сообщении.

Саммит также предоставляет возможность впервые обсудить на самом высоком уровне, как и когда страна-агрессор РФ может быть включена в мирный процесс, добавили в правительстве Швейцарии.

«По мнению Федерального совета, для выработки долгосрочного решения в конечном итоге необходимо участие обеих сторон. Организуя этот саммит, Швейцария делает первый шаг, который должен запустить процесс достижения справедливого и прочного мира в Украине», – говорится в сообщении.

Список государств-участников и организаций в саммите мира по состоянию на 14 июня доступен по ссылке (.pdf).

В частности, в мероприятии примут участие: премьеры Канады (Джастин Трюдо), Дании (Метте Фредериксен), Италии (Джорджа Мелони), Нидерландов (Марк Рютте), Норвегии (Йонас Гар Стере), Испании (Педро Санчес), Швеции (Ульф Кристерссон), Великобритании (Риши Сунак), Японии (Фумио Кисида), Эстонии (Кая Каллас); канцлеры ФРГ (Олаф Шольц) и Австрии (Карл Нехаммер); президенты Франции (Эммануэль Макрон), Чехии (Петр Павел), Польши (Анджей Дуда), Литвы (Гитанас Науседа), Латвии (Эдгарс Ринкевичс), Молдовы (Майя Санду), Грузии (Саломе Зурабишвили), Финляндии (Александр Стубб), Аргентины (Хавьер Милей).

От ЕС на саммите будут глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Евросовета – Шарль Мишель, а также президент Европарламента Роберта Метсола.

Главами МИД будут представлены Венгрия (Петер Сийярто), Словакия (Юрай Бланар), Турция (Хакан Фидан), Саудовская Аравия (принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд), Румыния (Луминица Одобеску).

Как сообщала Одесса News, России на Саммите не будет.

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