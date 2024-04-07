Враг в субботу ударил баллистической ракетой по Одессе

Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины, в частности, по Одесской области.

По сообщению в Telegram Сил обороны юга Украины, в послеобеденное время 6 апреля враг направил ракету, предположительно «Искандер-М», по Одесскому району.

Отмечается, что удар пришёлся по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание. Погиб гражданский сотрудник.

«Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты», — говорится в сообщении.

Накануне, 5 апреля в результате вражеской атаки пострадали, по предварительным данным, около 100 окон в 16 жилых домах: окна и балконы квартир и окна в местах общего пользования в парадных. Также пострадали 3 окна в доме садовника КП «Горзелентрест» и 15 окон в Одесском лицее №23.

Продолжается ликвидация последствий этой вражеской атаки: территории общего пользования приводят в должное состояние, владельцам квартир предоставляется плёнка для временного закрытия окон, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

6 апреля с 8:00 в Пересыпском районе Одессы по адресу: Николаевская дорога, 301 был развёрнут районный оперативный штаб, работавший до 14:00. Сотрудники районных администраций вместе с другими коммунальными службами на месте принимали заявления на оформление материальной помощи, предоставляли консультации по пакету документов, который необходимо собрать для оформления помощи.

По состоянию на 13:00 в оперативный штаб обратилось 44 владельца квартир, которым было предоставлено разъяснение по получению адресной материальной помощи из городского бюджета на восстановление окон и дверей, а также получение компенсации по государственной программе еВідновлення.

Отмечается, что с понедельника, 8 апреля, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Пересыпскую районную администрацию по адресу: проспект Добровольского, 106 с 08:00 до 17:00 или по телефону: (048) 750-24-21.

Поздним субботним вечером 6 апреля враг выпустил ракету, предположительно «Искандер-М», по Одессе, направив её на припортовую инфраструктуру. В результате удара возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Потерпели разрушения административное и техническое здания. Пострадала сотрудница одного из близлежащих предприятий – у неё акубаротравма.

Одесса News информировала, что 5 апреля с вражеского самолёта тактической авиации из акватории Чёрного моря была выпущена управляемая авиационная ракета по Одессе, уничтоженная Силами противовоздушной обороны, однако, взрывной волной и падением обломков выбиты стёкла торговых объектов в прибрежной зоне.

Фото: 126 отдельная бригада теробороны г.Одесса

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