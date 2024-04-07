В Одесской области нашли мёртвыми женщину и её семилетнюю дочь

В Подольском районе Одесской области утром 6 апреля обнаружили тела женщины 1986 года рождения и её семилетней дочери.

Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что тела с повреждениями обнаружили в доме, где жили мать с дочкой.

«Правоохранители работают на месте преступления, собирают доказательства, устанавливают все обстоятельства. Личность подозреваемого установлена, с ним работают следователи. Данные о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что к расследованию привлекли кинологов и мобильную ДНК-лабораторию, сотрудников Любашевской окружной прокуратуры.

По данным СМИ, полиция задержала 16-летнего сына от первого брака погибшей женщины, который, по одной из версий, в день трагедии пришёл домой пьяный, у него возник конфликт с матерью и он зарезал её, а затем и девочку, которая видела смерть матери.

Одесса News сообщала о раскрытии полицейскими убийства в марте 2024 года военнослужащего в Подольске Одесской области.

Фото и видео: ГУ Нацполиции в Одесской области

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