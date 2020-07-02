В Одессе полиция задержала вора, пытавшегося украсть бюст Ботева

2 июля в Одессе злоумышленник демонтировал памятник болгарскому поэту и публицисту, установленный на территории Приморского района города.

Как сообщает Нацполиция, вор загрузил бюст на тележку и собрался уходить, когда его застал на месте преступления случайный человек.

О происшествии было сообщено сотрудникам Портофранковского отделения полиции.

Отмечается, что правоохранители задержали 22-летнего жителя Арциза. Парень признался, что планировал сдать бронзовую, как ему показалось, фигуру в пункт приёма металлолома, чтобы подзаработать.

«Действия задержанного следователи квалифицировали ч.2 ст.15 и ч.2 ст.185 (покушение на воровство) Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения мужчину, который к тому же находится в розыске арцизскими полицейскими за кражу с проникновением, поместили в изолятор временного содержания. За попытку кражи бюста фигуранту грозит арест на срок от трёх до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок», — прокомментировал начальник территориального отделения полиции Вячеслав Маковей.

Как сообщала Одесса News, в ночь с 9 на 10 июня злоумышленниками была совершена кража электропровода и повреждены кабель-каналы на объекте «Световое шоу «Сказочный пруд», который расположен в одесском дендропарке Победы.