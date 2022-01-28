На Куликовом поле в Одессе в охраняемой полицией палатке убили человека

27 января около шести утра на Куликовом поле в Одессе, в палатке для обогрева, нетрезвые злоумышленники жестоко избили незнакомца, который, не приходя в сознание, скончался в больнице.

Правонарушителей оперативники задержали через несколько часов. Это уроженцы Херсона и Одесской области без постоянного места жительства. По их словам, с потерпевшим они столкнулись в пункте обогрева, там он якобы обидел их знакомую, что и послужило причиной вспышки ярости.

«За умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего, совершённое группой лиц, следователи полиции объявили фигурантам подозрения по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершённое мужчинам грозит от семи до десяти лет лишения свободы», – сообщила следователь отдела полиции №2 Одесского районного управления полиции №1 Анна Войтенко.

Кстати. Одесская мэрия, устраивая палатки для обогрева, гарантировала безопасность их обитателям круглосуточно.

Фото: Одесса News

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