Повернись, спутник, к Солнцу передом: неудача с украинским космическим аппаратом

Украинский спутник «Сич-2-30», с большой помпой запущенный на орбиту 13 января, не смог занять правильное положение на околоземной орбите и практически не выполняет поставленные его создателями задачи.

Об этом говорится в официальном комментарии КБ «Южное» по факту ситуации со спутником.

По сути, спутник вращается на орбите «вверх ногами»: его батареи, которые должны быть направлены на Солнце, смотрят на Землю. Это означает, что оборудование спутника, которое должно быть направлено в сторону Земли, направлено тоже в другую сторону.

«Ряд внешних факторов, связанных с особенностями кластерного запуска, не позволил установить устойчивую связь с космическим аппаратом во время важнейших первых сеансов и обеспечить своевременное построение его штатной ориентации. Ориентация осталась такой, когда на рабочие поверхности солнечной батареи попадает только отраженное от Земли солнечное излучение или кратковременное прямое излучение под достаточно малым углом. Сочетание этих факторов привело к негативному влиянию на энергетический баланс аппарата», — говорится в сообщении.

Следовательно, в настоящий момент его использовать нельзя, хотя в официальном комментарии так прямо не сказано.

Однако, как отмечают в Конструкторском бюро, спутник работоспособен. »По результатам последующих сеансов связи отказов бортовой аппаратуры не обнаружено, — говорится в сообщении. — В настоящее время спутник работает в энергосберегающем режиме, и специалисты ждут момента, когда его можно будет развернуть в штатное положение. Ожидается, что этот момент наступит через 1-2 месяца».

Как сообщала Одесса News, запущенная 13 января с мыса Канаверал ракета Falcon 9 стартовала c украинским спутником «Січ-2-30», предназначенным для гражданских и военно-разведывательных задач. Стоимость спутника 245 млн гривен. Четверть суммы — 2 миллиона долларов — по контракту за вывод спутника на орбиту получило агентство SpaceX.

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