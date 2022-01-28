28 января из Одессы отправится в первый рейс в Антарктику под флагом Украины «Ноосфера»

Сегодня, 28 января, флагман украинского научно-исследовательского флота – ледокол «Ноосфера» отправится в свой первый рейс в Антарктику под сине-жёлтым флагом.

Дата — 28 января — выбрана не случайно. Ведь именно этот день в 1820 году считается датой открытия Антарктиды, сообщает на своей странице в Facebook Национальный Антарктический научный центр.

Перед отправкой судна состоится пресс-конференция с участием председателя Одесской областной госадминистрации Сергея Гриневецкого, где речь пойдёт о запланированных научных исследованиях в рейсе, маршруте ледокола, а также будет представлена команда полярников 27-й украинской экспедиции.

Как сообщала Одесса News, в новой антарктической команде исследователей, по информации редакции, может быть одессит, имя которого станет известно на пресс-конференции.

Фото: Одесса News

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