Одессит Артём Матвеев отправился метеорологом в новой команде полярников

На станцию «Академик Вернадский» отправилась 29-я Украинская антарктическая экспедиция.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Отъезд новой команды украинских полярников состоялся 11 марта из Киева.

Отмечается, что эта команда должна сменить на станции «Академик Вернадский» зимовщиков из 28-й украинской экспедиции, которые отработали там почти год.

В МОН также отметили, что новую экспедицию ждёт длительный путь: автобусом — в Польшу, самолётом — в Чили, а из порта Пунта-Аренас нашим ледоколом «Ноосфера» (порт приписки Одесса) — в Антарктику. Это уже третья ротация зимовщиков, которая проводится за время полномасштабной войны.

«Находить профессионалов для годовых экспедиций всё сложнее, ведь многие полярники или идеальные кандидаты — на фронте. Уже есть несколько случаев, когда во время отбора потенциальные зимовщики становились военнослужащими. Но при всех сложностях, мы не можем остановить антарктическую программу. Не имеем такого права ни перед прошлыми поколениями, вложившими очень много сил и средств, чтобы Украина стала антарктическим государством, ни перед нынешним, для которого Антарктика — это окно в мир глобальной науки, тем более перед будущими, ведь наше присутствие на ледяном континенте имеет чрезвычайные перспективы», — отметил директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что в составе 29-й УАЭ — 14 участников и участниц, которые были отобраны на открытом конкурсе. Среди них 9 учёных ( 3 биолога, 3 метеоролога и 3 геофизика) и 5 представителей команды жизнеобеспечения (врач, повар, сисадмин, системный механик, дизелист-электрик).

Среди членов команды один одессит — Артём Матвееев — сотрудник филиала государственного учреждения Госгидрография «Одесский район Госгидрографии». Для Артёма уже будет вторая зимовка. Ему 46 лет.

Кроме того, впервые за последние 27 лет в экспедиции будут работать 4 женщины (ранее столько полярниц было только во 2-й УАЭ 1997-1998 годов).

В команде большинство новичков (десятеро). Ими будет руководить один из опытных полярников Украины, геофизик Юрий Отруба. Для него это будет восьмая зимовка.

В МОН проинформировали, что в течение года 29-я УАЭ будет выполнять исследования по трём основным направлениям – биология, геофизика, метеорология, а также будет обеспечивать работу станции «Академик Вернадский».

Одесса News информировала, что в предыдущих экспедициях также работали одесситы, в частности, Александр Зулас и Вадим Жуковский.

Фото: НАНЦ/Facebook

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