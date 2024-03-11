Жизнь продолжается: 56 мальчишек и 53 девчонки родились в Одессе за неделю

За последнюю неделю в городских роддомах Одессы родились 109 маленьких одесситов, среди которых одна пара близнецов.

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что новорожденные девочки на прошлой неделе получили количественное преимущество — на свет появились 56 маленьких одесситок и 53 юных одессита.

Наибольшее количество родов за последнюю неделю приняли медики городского роддома №7, где увидели свет 39 младенцев.

Все городские роддома Одессы в полном объёме оказывают медицинскую помощь беременным, роженицам и новорожденным.

Одесса News информировала, что на предыдущей неделе в Одессе родились 126 малышей — 71 мальчик и 55 девочек.

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